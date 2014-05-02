Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 23 тур
Сибирь-2
1 : 5
Байкал
Матч завершен
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 28 тур
Амкар-Пермь
1 : 3
ЦСКА
Матч завершен
Волга
0 : 1
Краснодар
Матч завершен
Ростов
2 : 3
Динамо
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 36 тур
Райо Вальекано
0 : 3
Атлетик
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 36 тур
Бастия
1 : 1
Лилль
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 28 тур
Краснодар-2
1 : 1
Матч завершен
1 : 1
Машук-КМВ
Матч завершен
Анжи-2
1 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Терек-2
0 : 0
МИТОС
Матч завершен
Армавир
2 : 2
Матч завершен
1 : 1
Витязь
Матч завершен
Дружба
1 : 0
Алания
Матч завершен
Черноморец
2 : 0
Матч завершен
Волгарь
0 : 0
Астрахань
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 24 тур
Орел
3 : 0
Тех. поражение
Зенит
0 : 0
Калуга
Матч завершен
Витязь
2 : 0
Рязань
Матч завершен
Спартак-2
6 : 2
Подолье
Матч завершен
Металлург Л
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
Тамбов
1 : 2
Сокол
Матч завершен
Динамо Бр
2 : 0
Матч завершен
Авангард
2 : 2
Факел
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 28 тур
3 : 1
Краснодар (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
1 : 1
Спартак М (мол)
Матч завершен
Кубань (мол)
0 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч
Атлетико Минейро
1 : 1
Атлетико Насьональ
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 28 тур
0 : 2
Заря
Матч завершен
Черноморец
1 : 1
Металлист
Матч завершен
Шахтер
3 : 1
Мариуполь
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 7 тур
Стандард
4 : 1
Зюлте-Варегем
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 30 тур
Рандерс
0 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 27 тур
Дукла
1 : 1
Словацко
Матч завершен
Славия
3 : 0
Пршибрам
Матч завершен