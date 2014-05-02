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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Спартак М (мол)
Томь (мол) - Спартак М (мол): обзор матча 02 мая 2014
Томь (мол)
02.05.2014, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
1 : 1
Завершен
Спартак М (мол)
74'
Д. Сасин
29'
Д. Глушаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Спартак М (мол)
83'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
А. Федотов
Замена
А. Линкин
️️️️
А. Макурин
79'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сасин
74'
Замена
И. Крицкий
️️️️
В. Пашкевич
70'
Желтая карточка
В. Лебедев
50'
Замена
М. Гайдамак
️️️️
С. Омельянчук
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Глушаков
20'
Желтая карточка
Д. Глушаков
15'
Желтая карточка
З. Бакаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Спартак М (мол)
57
Вадим Аверкиев
ВР
40
Валентин Винниченко
ЦЗ
96
Александр Лихачев
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
96
Егор Евтеев
ЦЗ
19
Антон Федотов
ЦЗ
47
Андрей Святов
ЦП
59
Максим Ермаков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мелешин
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Спартак М (мол)
47
Михаил Филиппов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
76
Павел Глоба
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
97
Владислав Кормишин
ЦФ
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
3-5-2
12
Межиев
54
Букачев
0
Лебедев
8
Омельянчук
73
Дырдин
11
Аксанов
0
Москов
21
Макурин
48
Пашкевич
77
Сасин
29
Кудряшов
3-2-3-1-1
57
Аверкиев
44
Лисинков
96
Евтеев
19
Федотов
40
Винниченко
96
Лихачев
47
Святов
59
Ермаков
88
Глушаков
7
Бакаев
10
Федчук
8
Омельянчук
18
Гайдамак
18
Гайдамак
8
Омельянчук
48
Пашкевич
68
Крицкий
68
Крицкий
48
Пашкевич
21
Макурин
0
Линкин
0
Линкин
21
Макурин
19
Федотов
27
Ахмаев
27
Ахмаев
19
Федотов
Остались в запасе
Томь (мол)
Спартак М (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
74
Давид Надирашвили
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
84
Антон Митерев
ЦЗ
97
Владислав Кормишин
ЦФ
76
Павел Глоба
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Алексей Мелешин
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
74
Давид Надирашвили
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
97
Владислав Кормишин
ЦФ
76
Павел Глоба
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
81
Юрий Щербаков
ВР
17
Игорь Коновалов
ЦП
Главный тренер
Алексей Мелешин
Статистика матча Томь (мол) - Спартак М (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Александр Сединкин
(Омск)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
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Томь (мол)
Спартак М (мол)
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