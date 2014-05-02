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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Кубань (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 02 мая 2014
Кубань (мол)
02.05.2014, пятница, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
0 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
66'
С. Божин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
А. Зиньковский
️️️️
Р. Салимов
85'
Замена
И. Запорожцев
️️️️
М. Лаук
84'
Замена
А. Секрет
️️️️
Т. Букия
73'
71'
Замена
О. Роганов
️️️️
С. Григорян
67'
Замена
И. Максимов
️️️️
С. Давыдов
66'
ГОЛ! 0:1!
С. Божин
61'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
С. Сипатов
55'
Замена
А. Бочаров
️️️️
Р. Дарбинян
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
А. Павленко
46'
Замена
В. Почивалин
️️️️
Б. Телес
5'
Желтая карточка
Р. Дарбинян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (мол)
55
Алексей Кошелев
ВР
17
Георгий Тигиев
ЛЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
12
Василий Пинчук
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
8
Виктор Чувилов
ОП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
69
Сайпуттин Давыдов
ЦФ
Кубань (мол)
45
Арсен Сиукаев
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
75
Олег Толмасов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
94
Андрей Цепа
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Игорь Запорожцев
ЦФ
19
Антон Секрет
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Савелий Толстопятов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
87
Иван Максимов
ЛП
43
Олег Роганов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
3-1-3-3
55
Кошелев
17
Тигиев
12
Пинчук
24
Джамалутдинов
8
Чувилов
89
Тюфяков
10
Букия
96
Каусаров
10
Лаук
5
Салимов
52
Лобкарев
3-2-1-1-2
31
Федоров
2
Григорян
25
Концедалов
47
Божин
88
Обивалин
6
Телес
8
Павленко
99
Палиенко
69
Давыдов
17
Сипатов
5
Салимов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
5
Салимов
10
Лаук
10
Запорожцев
10
Запорожцев
10
Лаук
10
Букия
19
Секрет
19
Секрет
10
Букия
17
Сипатов
41
Пестрячев
41
Пестрячев
17
Сипатов
2
Григорян
43
Роганов
43
Роганов
2
Григорян
47
Дарбинян
21
Бочаров
21
Бочаров
47
Дарбинян
6
Телес
13
Почивалин
13
Почивалин
6
Телес
69
Давыдов
87
Максимов
87
Максимов
69
Давыдов
8
Павленко
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
8
Павленко
Остались в запасе
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
18
Константин Кертанов
АП
94
Андрей Цепа
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
4
Кирилл Волчков
ПЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
75
Олег Толмасов
ЦЗ
45
Арсен Сиукаев
ВР
1
Савелий Толстопятов
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
18
Константин Кертанов
АП
94
Андрей Цепа
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
4
Кирилл Волчков
ПЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
75
Олег Толмасов
ЦЗ
45
Арсен Сиукаев
ВР
Остались в запасе
1
Савелий Толстопятов
ВР
8
Эмин Махмудов
ЦП
Статистика матча Кубань (мол) - Кр. Советов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Кубань (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
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1
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2018.08.19 12:17
1
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2016.04.16 15:54
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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