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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлист
Черноморец - Металлист: обзор матча 02 мая 2014
Черноморец
02.05.2014, пятница, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Металлист
42'
А. Антонов
52'
Юссуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлист
Замена
О. Данченко
️️️️
Л. Матос
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Нойок
️️️️
В. Гоменюк
Замена
А. Диденко
️️️️
Т. Окриашвили
87'
85'
Замена
О. Шелаев
️️️️
А. Богданов
79'
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
Т. Окриашвили
79'
71'
Желтая карточка
К. Вильягра
69'
Желтая карточка
В. Гоменюк
52'
ГОЛ! 1:1!
Юссуф
Желтая карточка
Л. Матос
51'
44'
Замена
Юссуф
️️️️
П. Ксенз
ГОЛ! 1:0!
А. Антонов
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
4
Тейку
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
99
Вадим Яворский
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
5
Александр Осман
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
43
Юрий Ткачук
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
4-5-1
22
Безотосный
77
Кутас
4
Тейку
3
Лео Матос
22
Зубейко
30
Окриашвили
8
Ковальчук
17
Аржанов
82
Ребенок
19
Гай
69
Антонов
4-3-1-2
81
Дишленкович
3
Вильягра
19
Ксенз
18
Гуйе
19
Пшеничных
32
Красноперов
90
Богданов
29
Бланко
10
Хавьер
10
Гомес
8
Гоменюк
3
Лео Матос
94
Данченко
94
Данченко
3
Лео Матос
30
Окриашвили
9
Диденко
9
Диденко
30
Окриашвили
8
Гоменюк
55
Нойок
55
Нойок
8
Гоменюк
19
Ксенз
24
Юссуф
24
Юссуф
19
Ксенз
90
Богданов
5
Шелаев
5
Шелаев
90
Богданов
Остались в запасе
Черноморец
Металлист
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
46
Артем Радченко
ЦФ
5
Александр Осман
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
Остались в запасе
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Остались в запасе
46
Артем Радченко
ЦФ
5
Александр Осман
ЛЗ
35
Богдан Шуст
ВР
43
Юрий Ткачук
ОП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Металлист
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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