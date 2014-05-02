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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 02 мая 2014
Райо Вальекано
02.05.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 3
Завершен
Атлетик
20'
М. Сан Хосе
30'
О. де Маркос
74'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
88'
Замена
Г. Фернандес
️️️️
М. Сусаета
84'
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Адурис
82'
Замена
Э. Моран
️️️️
А. Эррера
77'
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
С. Лонго
️️️️
Р. Трасоррас
76'
74'
ГОЛ! 0:3!
А. Эррера
Желтая карточка
З. Каштру
73'
Замена
С. Фернандес
️️️️
А. Гальвез
68'
Желтая карточка
А. Арбилья
50'
Желтая карточка
С. Ньигес
46'
Желтая карточка
Х. Ларривей
45'
+3
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Р. Рочина
37'
30'
ГОЛ! 0:2!
О. де Маркос
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Сан Хосе
Пас отдал
М. Сусаета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
4-2-2-2
23
Рубен
22
Мартинес
23
Арбилья
83
Зе Каштру
6
Гальвез
10
Трасоррас
8
Ньигес
16
Рочина
44
Фальке
11
Ларривей
19
Буэно
3-2-4-1
1
Ирайсос
51
Ираола
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
де Маркос
18
Баленсиага
8
Итурраспе
17
Рико
21
Эррера
14
Сусаета
20
Адурис
16
Рочина
23
Эмбарба
23
Эмбарба
16
Рочина
6
Гальвез
30
Фернандес
30
Фернандес
6
Гальвез
10
Трасоррас
9
Лонго
9
Лонго
10
Трасоррас
21
Эррера
39
Моран
39
Моран
21
Эррера
20
Адурис
23
Токеро
23
Токеро
20
Адурис
14
Сусаета
9
Фернандес
9
Фернандес
14
Сусаета
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Вальекас
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