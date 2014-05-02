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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Мариуполь
Шахтер - Мариуполь: обзор матча 02 мая 2014
Шахтер
02.05.2014, пятница, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
27'
Л. Адриано
66'
Л. Адриано
82'
Д. Коста
58'
А. Тотовицкий
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Мариуполь
Желтая карточка
Я. Ракицкий
85'
84'
Замена
И. Цюпа
️️️️
С. Шевчук
ГОЛ! 3:1!
Д. Коста
82'
81'
Желтая карточка
С. Шевчук
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Илсиньо
76'
73'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
С. Яворский
Замена
Бернард
️️️️
А. Тейшейра
68'
67'
Замена
Р. Кисиль
️️️️
В. Чурко
ГОЛ! 2:1!
Л. Адриано
Пас отдал
Д. Срна
66'
Замена
Д. Коста
️️️️
Фернандо
63'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Тотовицкий
Пас отдал
В. Чурко
51'
Желтая карточка
С. Яворский
49'
Желтая карточка
А. Мандзюк
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
20
Фернандо
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
32
Николай Ищенко
(К)
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЛП
24
Дмитрий Гречишкин
ОП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Мариуполь
87
Ярослав Хоменко
ВР
93
Иван Цюпа
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
14
Руслан Кисиль
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
23
Соболь
44
Ракицкий
27
Кривцов
33
Срна
20
Фернандо
7
Фред
11
Тайсон
11
Тейшейра
77
Илсиньо
4
Адриано
3-3-1-2-1
1
Гальчук
13
Яворский
18
Ордец
32
Ищенко
91
Бутко
24
Гречишкин
5
Путивцев
70
Шевчук
11
Чурко
5
Тотовицкий
16
Мандзюк
77
Илсиньо
27
Степаненко
27
Степаненко
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Бернард
11
Бернард
11
Тейшейра
20
Фернандо
11
Коста
11
Коста
20
Фернандо
70
Шевчук
93
Цюпа
93
Цюпа
70
Шевчук
13
Яворский
15
Мишнев
15
Мишнев
13
Яворский
11
Чурко
14
Кисиль
14
Кисиль
11
Чурко
Остались в запасе
Шахтер
Мариуполь
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
87
Ярослав Хоменко
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
4
Александр Воловик
ЦЗ
9
Эдуардо
ЦФ
Остались в запасе
87
Ярослав Хоменко
ВР
2
Алексей Полянский
ЦЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Шахтер - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
Донбасс-Арена
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