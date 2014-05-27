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апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 34 тур
0 : 3
Знамя Труда
Тех. поражение
2 : 0
Коломна
Матч завершен
0 : 1
Спартак К
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
1 : 3
Химки
Матч завершен
Тосно
1 : 0
Текстильщик
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 1
Вологда
Матч завершен
Псков
3 : 0
Торпедо Вл
Матч завершен
Строгино
1 : 2
Волга
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Япония
1 : 0
Кипр
Матч завершен
Узбекистан
0 : 1
Оман
Матч завершен
Молдавия
1 : 1
Канада
Матч завершен
ОАЭ
3 : 4
Армения
Матч завершен
Франция
4 : 0
Норвегия
Матч завершен