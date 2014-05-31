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апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 33 тур
0 : 0
Армавир
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Матч завершен
Терек-2
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
Анжи-2
1 : 2
Волгарь
Матч завершен
Астрахань
2 : 1
Алания
Матч завершен
1 : 1
Дружба
Матч завершен
МИТОС
0 : 1
Матч завершен
Витязь
2 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Краснодар-2
0 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Уругвай
1 : 0
Северная Ирландия
Матч завершен
Чили
3 : 2
Египет
Матч завершен
Босния и Герцеговина
2 : 1
Кот-д'Ивуар
Матч завершен
Норвегия
1 : 1
Россия
Матч завершен
Хорватия
2 : 1
Мали
Матч завершен
Алжир
3 : 1
Армения
Матч завершен
Албания
0 : 1
Румыния
Матч завершен
Португалия
0 : 0
Греция
Матч завершен
Нидерланды
1 : 0
Гана
Матч завершен
Италия
0 : 0
Ирландия
Матч завершен
Мексика
3 : 1
Эквадор
Матч завершен
Евро-2015. Отборочные матчи (2013/2014). группа 2
1 : 2
Россия (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2014
Сиэтл
4 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
Динамо
Матч завершен
Минск
1 : 2
Гомель
Матч завершен
Нафтан
1 : 0
Слуцк
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 30 тур
Зноймо
0 : 2
Дукла
Матч завершен
Слован
1 : 1
Сигма
Матч завершен
Словацко
0 : 2
Теплице
Матч завершен
Баник
2 : 0
Славия
Матч завершен
Спарта
4 : 1
Высочина
Матч завершен
Пршибрам
3 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен
1 : 0
Яблонец
Матч завершен
Богемианс 1905
0 : 0
Виктория
Матч завершен