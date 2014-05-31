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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир - Армения
Алжир - Армения: обзор матча 31 мая 2014
Алжир
31.05.2014, суббота, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Армения
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алжир - Армения
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
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Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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