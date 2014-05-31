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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай - Северная Ирландия
Уругвай - Северная Ирландия: обзор матча 31 мая 2014
Уругвай
31.05.2014, суббота, 03:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уругвай - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
- : -
18.11.2026
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- : -
17.11.2026
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14.11.2026
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0 : 0
05.10.2026
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Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
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Северная Ирландия
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