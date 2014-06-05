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Расписание матчей 05-06-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
июль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 34 тур Таблица
5 июня, 17:00
1 : 3
Витязь
Матч завершен
5 июня, 17:00
Машук-КМВ
3 : 2
Астрахань
Матч завершен
5 июня, 17:00
Алания
2 : 2
Матч завершен
5 июня, 17:00
Дружба
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
5 июня, 18:00
Армавир
0 : 1
Матч завершен
5 июня, 18:00
0 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
5 июня, 18:30
Черноморец
4 : 0
Краснодар-2
Матч завершен
5 июня, 18:30
Волгарь
2 : 1
Терек-2
Матч завершен
5 июня, 19:00
3 : 2
Анжи-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 36 тур Таблица
5 июня, 00:00
Вологда
3 : 0
Тех. поражение
5 июня, 18:00
Коломна
1 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
5 июня, 18:00
Торпедо Вл
0 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
5 июня, 18:00
Волга
2 : 2
Матч завершен
5 июня, 18:00
Спартак К
0 : 1
Матч завершен
5 июня, 18:30
Текстильщик
1 : 0
Строгино
Матч завершен
5 июня, 18:30
Химки
3 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
5 июня, 18:30
Зенит-2
0 : 3
Псков
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 30 тур Таблица
5 июня, 00:00
Зенит
3 : 0
Тех. поражение
5 июня, 18:00
Авангард
1 : 0
Локомотив
Матч завершен
5 июня, 18:00
Тамбов
4 : 2
Орел
Матч завершен
5 июня, 18:30
Калуга
0 : 0
Сокол
Матч завершен
5 июня, 18:30
Рязань
0 : 0
Матч завершен
5 июня, 19:00
Факел
3 : 0
Подолье
Матч завершен
5 июня, 19:00
Витязь
3 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа A, 27 тур Таблица
5 июня, 17:00
Тюмень
1 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
5 июня, 17:00
Челябинск
2 : 3
Волга
Матч завершен
5 июня, 19:00
Сызрань-2003
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа B, 27 тур Таблица
5 июня, 17:00
Рубин-2
2 : 3
Матч завершен
5 июня, 18:30
Лада-Тольятти
1 : 2
Динамо Киров
Матч завершен
5 июня, 18:30
Спартак
1 : 3
Носта
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
5 июня, 02:15
Аргентина
3 : 0
Тринидад и Тобаго
Матч завершен
5 июня, 03:30
Уругвай
2 : 0
Словения
Матч завершен
5 июня, 04:00
Чили
2 : 0
Северная Ирландия
Матч завершен
5 июня, 05:00
Сальвадор
1 : 2
Кот-д'Ивуар
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
5 июня, 03:30
Коламбус
1 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
5 июня, 05:00
Колорадо
0 : 0
Чикаго Файр
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 5 тур Таблица
5 июня, 04:00
Спорт Ресифи
1 : 0
Баия
Матч завершен
Россия
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