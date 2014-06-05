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май 2014
июнь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 34 тур
1 : 3
Витязь
Матч завершен
Машук-КМВ
3 : 2
Астрахань
Матч завершен
Алания
2 : 2
Матч завершен
Дружба
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
Армавир
0 : 1
Матч завершен
0 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Черноморец
4 : 0
Краснодар-2
Матч завершен
Волгарь
2 : 1
Терек-2
Матч завершен
3 : 2
Анжи-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 36 тур
Вологда
3 : 0
Тех. поражение
Коломна
1 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
Торпедо Вл
0 : 0
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Волга
2 : 2
Матч завершен
Спартак К
0 : 1
Матч завершен
Текстильщик
1 : 0
Строгино
Матч завершен
Химки
3 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
Зенит-2
0 : 3
Псков
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 30 тур
Зенит
3 : 0
Тех. поражение
Авангард
1 : 0
Локомотив
Матч завершен
Тамбов
4 : 2
Орел
Матч завершен
Калуга
0 : 0
Сокол
Матч завершен
Рязань
0 : 0
Матч завершен
Факел
3 : 0
Подолье
Матч завершен
Витязь
3 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа A, 27 тур
Тюмень
1 : 1
Зенит-Ижевск
Матч завершен
Челябинск
2 : 3
Волга
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014). группа B, 27 тур
Рубин-2
2 : 3
Матч завершен
Лада-Тольятти
1 : 2
Динамо Киров
Матч завершен
Спартак
1 : 3
Носта
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Аргентина
3 : 0
Тринидад и Тобаго
Матч завершен
Уругвай
2 : 0
Словения
Матч завершен
Чили
2 : 0
Северная Ирландия
Матч завершен
Сальвадор
1 : 2
Кот-д'Ивуар
Матч завершен
США. МЛС 2014
Коламбус
1 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Колорадо
0 : 0
Чикаго Файр
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 5 тур
Спорт Ресифи
1 : 0
Баия
Матч завершен