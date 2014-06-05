Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина - Тринидад и Тобаго
Аргентина - Тринидад и Тобаго: обзор матча 05 июня 2014
Аргентина
05.06.2014, четверг, 02:15
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Аргентина - Тринидад и Тобаго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Стадион:
Монументаль
Новости команд
Все
Аргентина
Тринидад и Тобаго
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Аргентина приняла важное решение по Скалони
12 ноября
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
10 ноября
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Товарищеский матч. Аргентина потерпела поражение в первой игре после ухода Месси
14 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Аргентины и Уругвая на победу в товарищеском матче
13 ноября
Аргентина приняла важное решение по Скалони
12 ноября
Солари: «Хочу увидеть матч Россия – Аргентина на «Лукойл Арене»
10 ноября
7
Назван главный претендент на «десятку» Месси в сборной Аргентины
6 ноября
2
Капитан Тринидада и Тобаго оценил уровень сборной России: «Много игроков, чтобы сделать что-то великое»
10 июня
1
Колыванов похвалил Карпина после летних матчей России
10 июня
Капитан сборной Тринидада и Тобаго: «Я мечтаю перейти в «Спартак»
10 июня
8
Губерниев прокомментировал победу сборной России над Тринидадом и Тобаго
10 июня
Пономарев – о победе сборной России над Тринидадом и Тобаго: «Зачем позориться?»
10 июня
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+