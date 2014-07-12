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Расписание матчей 12-07-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
июль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Чемпионат мира 2014, Матч за 3-е место Таблица
12 июля, 23:59
Бразилия
0 : 3
Нидерланды
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 2 тур Таблица
12 июля, 14:30
Сибирь
1 : 0
Волгарь
Матч завершен
12 июля, 16:00
Томь
0 : 2
Енисей
Матч завершен
12 июля, 16:30
Шинник
1 : 1
Волга
Матч завершен
12 июля, 17:00
Тосно
2 : 1
Сочи
Матч завершен
12 июля, 18:00
Химик
2 : 3
Луч
Матч завершен
12 июля, 18:00
Тюмень
1 : 4
Оренбург
Матч завершен
12 июля, 19:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
12 июля, 20:00
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
12 июля, 20:00
Анжи
0 : 0
Балтика
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 1 тур Таблица
12 июля, 14:00
Химки
2 : 1
Спартак К
Матч завершен
12 июля, 16:00
Знамя Труда
0 : 1
Леон Сатурн
Матч завершен
12 июля, 17:00
Торпедо Вл
2 : 1
Зенит-2
Матч завершен
12 июля, 17:00
Строгино
2 : 0
Текстильщик
Матч завершен
12 июля, 18:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 0
Коломна
Матч завершен
12 июля, 18:00
Псков
0 : 3
Волга
Матч завершен
12 июля, 18:00
ЦРФСО
2 : 1
Москва
Матч завершен
12 июля, 18:00
Спартак-2
4 : 3
Домодедово
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 1 тур Таблица
12 июля, 17:00
Витязь
0 : 0
Рязань
Матч завершен
12 июля, 17:00
Орел
0 : 2
Подолье
Матч завершен
12 июля, 17:00
Арсенал-2
1 : 3
Авангард
Матч завершен
12 июля, 17:00
Зенит
0 : 0
Калуга
Матч завершен
12 июля, 18:00
Факел
2 : 0
Матч завершен
12 июля, 18:00
Тамбов
3 : 0
Выбор-Курбатово
Матч завершен
12 июля, 18:00
Локомотив
0 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
12 июля, 07:00
Сан-Хосе
1 : 2
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
12 июля, 17:00
Ахмат
1 : 2
Базель
Матч завершен
12 июля, 19:00
Олимпиакос
0 : 2
Краснодар
Матч завершен
12 июля, 20:00
Уотфорд
0 : 0
Рубин
Матч завершен
12 июля, 20:00
ПСЖ
4 : 3
Фехервар
Матч завершен
12 июля, 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Металлист
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 17 тур Таблица
12 июля, 19:00
Белшина
0 : 1
Динамо
Матч завершен
12 июля, 19:00
Минск
1 : 0
Днепр
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2014, 20 тур Таблица
12 июля, 16:00
Тараз
5 : 1
Иртыш
Матч завершен
12 июля, 16:30
Жетысу
0 : 1
Ордабасы
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 15 тур Таблица
12 июля, 17:30
Согндаль
0 : 0
Викинг
Матч завершен
12 июля, 20:00
Буде-Глимт
0 : 3
Одд
Матч завершен
12 июля, 20:00
Санднес Ульф
1 : 2
Старт
Матч завершен
12 июля, 20:00
Лиллестрем
0 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
12 июля, 21:00
Бранн
0 : 1
Стремсгодсет
Матч завершен
Россия
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