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июнь 2014
июль 2014
Чемпионат мира 2014, Матч за 3-е место
Бразилия
0 : 3
Нидерланды
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2014/2015), 2 тур
Сибирь
1 : 0
Волгарь
Матч завершен
Томь
0 : 2
Енисей
Матч завершен
Шинник
1 : 1
Волга
Матч завершен
Тосно
2 : 1
Сочи
Матч завершен
Химик
2 : 3
Луч
Матч завершен
Тюмень
1 : 4
Оренбург
Матч завершен
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
Матч завершен
Сахалин
1 : 0
СКА-Хабаровск
Матч завершен
Анжи
0 : 0
Балтика
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015), 1 тур
Химки
2 : 1
Спартак К
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 1
Леон Сатурн
Матч завершен
Торпедо Вл
2 : 1
Зенит-2
Матч завершен
Строгино
2 : 0
Текстильщик
Матч завершен
Олимп-Долгопрудный
2 : 0
Коломна
Матч завершен
Псков
0 : 3
Волга
Матч завершен
ЦРФСО
2 : 1
Москва
Матч завершен
Спартак-2
4 : 3
Домодедово
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 1 тур
Витязь
0 : 0
Рязань
Матч завершен
Орел
0 : 2
Подолье
Матч завершен
Арсенал-2
1 : 3
Авангард
Матч завершен
Зенит
0 : 0
Калуга
Матч завершен
Факел
2 : 0
Матч завершен
Тамбов
3 : 0
Выбор-Курбатово
Матч завершен
Локомотив
0 : 1
Динамо Бр
Матч завершен
США. МЛС 2014
Сан-Хосе
1 : 2
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Ахмат
1 : 2
Базель
Матч завершен
Олимпиакос
0 : 2
Краснодар
Матч завершен
Уотфорд
0 : 0
Рубин
Матч завершен
ПСЖ
4 : 3
Фехервар
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Металлист
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 17 тур
Белшина
0 : 1
Динамо
Матч завершен
Минск
1 : 0
Днепр
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2014, 20 тур
Тараз
5 : 1
Иртыш
Матч завершен
Жетысу
0 : 1
Ордабасы
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 15 тур
Согндаль
0 : 0
Викинг
Матч завершен
Буде-Глимт
0 : 3
Одд
Матч завершен
Санднес Ульф
1 : 2
Старт
Матч завершен
Лиллестрем
0 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
Бранн
0 : 1
Стремсгодсет
Матч завершен