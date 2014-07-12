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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Олимпиакос - Краснодар
Олимпиакос - Краснодар: обзор матча 12 июля 2014
Олимпиакос
12.07.2014, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 2
Завершен
Краснодар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Олимпиакос - Краснодар
Красные карточки
0
0
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0
0
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17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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