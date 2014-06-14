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    Расписание матчей 14-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Чемпионат мира 2014, 1 тур, группа B
    14 июня, суббота
    02:00
    Чили
    3:1
    Австралия
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2014, 16 тур
    14 июня, суббота
    14:00
    Тобол
    1:1
    Астана
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    16:00
    Тараз
    2:3
    Кайрат
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    16:00
    Спартак
    2:1
    Атырау
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    16:30
    Шахтер
    3:0
    Жетысу
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    17:00
    Иртыш
    1:1
    Кайсар
    Матч завершен
    14 июня, суббота
    18:00
    Актобе
    1:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 1 тур, группа C
    14 июня, суббота
    20:00
    Колумбия
    3:0
    Греция
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 1 тур, группа D
    14 июня, суббота
    23:00
    Уругвай
    1:3
    Коста-Рика
    Матч завершен
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