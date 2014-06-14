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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Колумбия - Греция
Колумбия - Греция: обзор матча 14 июня 2014
Колумбия
14.06.2014, суббота, 20:00
Чемпионат мира, группа C, 1 тур
3 : 0
Завершен
Греция
7'
П. Армеро
57'
Т. Гутьеррес
90+2'
Х. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Греция
ГОЛ! 3:0!
Х. Родригес
Пас отдал
Х. Куадрадо
90'
+2
77'
Замена
Г. Карагунис
️️️️
К. Кацуранис
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Т. Гутьеррес
74'
Замена
С. Ариас
️️️️
П. Армеро
72'
Замена
А. Мехья
️️️️
А. Агилар
67'
62'
Замена
К. Митроглу
️️️️
Т. Гекас
ГОЛ! 2:0!
Т. Гутьеррес
Пас отдал
К. Санчес
57'
56'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Д. Салпингидис
55'
Желтая карточка
Д. Салпингидис
52'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
К. Санчес
27'
ГОЛ! 1:0!
П. Армеро
Пас отдал
Х. Куадрадо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
3
Марио Йепес
(К)
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
14
Сегундо Ибарбо
ЛВ
8
Абель Агилар
ОП
6
Карлос Санчес
ОП
10
Хамес Родригес
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Теофилио Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Костас Манолас
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
7
Георгиос Самарас
ЛП
0
Панайотис Коне
ОП
2
Яннис Маниатис
ОП
21
Константинос Кацуранис
(К)
ЦП
14
Димитриос Салпингидис
ПП
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
15
Александр Мехья
ЦП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
21
Джексон Мартинес
ЦФ
Греция
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Костас Митроглу
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Оспина
7
Армеро
2
Сапата
3
Йепес
18
Суньига
8
Агилар
6
Санчес
11
Куадрадо
14
Ибарбо
10
Родригес
19
Гутьеррес
4-2-3-1
1
Карнезис
15
Торосидис
4
Манолас
19
Папастатопулос
0
Холебас
0
Коне
2
Маниатис
14
Салпингидис
21
Кацуранис
7
Самарас
17
Гекас
7
Армеро
4
Ариас
4
Ариас
7
Армеро
8
Агилар
15
Мехья
15
Мехья
8
Агилар
19
Гутьеррес
21
Мартинес
21
Мартинес
19
Гутьеррес
14
Салпингидис
14
Фетфацидис
14
Фетфацидис
14
Салпингидис
21
Кацуранис
10
Карагунис
10
Карагунис
21
Кацуранис
17
Гекас
9
Митроглу
9
Митроглу
17
Гекас
Остались в запасе
Колумбия
Греция
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
22
Фарид Мондрагон
ВР
13
Карлос Вальдес
ЦЗ
5
Карлос Карбонеро
ПАЗ
16
Эдер Баланта
ОП
20
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
13
Стефанос Капино
ВР
12
Панайотис Гликос
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
0
Лазарос Христодулопулос
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Колумбия - Греция
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Швейцария
0 : 0
07.07.2026
Колумбия
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Марк Гейгер
(Бичвуд)
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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