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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Чили - Австралия
Чили - Австралия: обзор матча 14 июня 2014
Чили
14.06.2014, суббота, 02:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
3 : 1
Завершен
Австралия
12'
А. Санчес
14'
Х. Вальдивия
90+2'
Ж. Босежур
35'
Т. Кэхилл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Австралия
ГОЛ! 3:1!
Ж. Босежур
90'
+2
Замена
М. Пинилья
️️️️
Э. Варгас
87'
Желтая карточка
Ч. Арангис
86'
77'
Замена
Д. Тройси
️️️️
М. Брешиано
68'
Замена
Б. Халлоран
️️️️
Т. Оар
Замена
Ж. Босежур
️️️️
Х. Вальдивия
68'
67'
Желтая карточка
М. Миллиган
Замена
Ф. Гутьеррес
️️️️
А. Видаль
60'
58'
Желтая карточка
М. Йединак
50'
Замена
Р. МакГован
️️️️
И. Франьич
48'
Травма
И. Франьич
44'
Желтая карточка
Т. Кэхилл
35'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
И. Франьич
ГОЛ! 2:0!
Х. Вальдивия
Пас отдал
А. Санчес
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
10
Марсело Диас
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Австралия
1
Мэтью Райан
ВР
14
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Мэттью Спиранович
ЦЗ
22
Алекс Уилкинсон
ЦЗ
2
Иван Франьич
ПЗ
11
Томас Оар
ЛП
15
Майл Йединак
(К)
ЦП
5
Марк Миллиган
ЦП
23
Марко Брешиано
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
4
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Чили
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
15
Жан Босежур
ЛП
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
16
Фелипе Гутьеррес
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Маурисио Пинилья
ЦФ
Австралия
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
19
Райан МакГован
ПЗ
14
Джеймс Тройси
ЛП
16
Джеймс Холланд
ОП
10
Бен Халлоран
ЦП
8
Массимо Луонго
ЦП
17
Мэтт МакКэй
ЦП
13
Оливер Бозанич
АП
9
Адам Таггарт
ЦФ
20
Дарио Видошич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Браво
2
Мена
18
Хара
17
Медель
4
Исла
10
Диас
20
Арангис
8
Видаль
10
Вальдивия
10
Санчес
11
Варгас
4-3-2-1
1
Райан
2
Франьич
6
Спиранович
22
Уилкинсон
14
Дэвидсон
15
Йединак
5
Миллиган
11
Оар
7
Леки
23
Брешиано
4
Кэхилл
10
Вальдивия
15
Босежур
15
Босежур
10
Вальдивия
8
Видаль
16
Гутьеррес
16
Гутьеррес
8
Видаль
11
Варгас
9
Пинилья
9
Пинилья
11
Варгас
11
Оар
10
Халлоран
10
Халлоран
11
Оар
2
Франьич
19
МакГован
19
МакГован
2
Франьич
23
Брешиано
14
Тройси
14
Тройси
23
Брешиано
Остались в запасе
Чили
Австралия
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
16
Джеймс Холланд
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
17
Мэтт МакКэй
ЦП
13
Оливер Бозанич
АП
9
Адам Таггарт
ЦФ
20
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
3
Джонни Эррера
ВР
2
Кристофер Тосельи
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
13
Хосе Рохас
ЦЗ
7
Франсиско Сильва
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
6
Карлос Кармона
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
18
Юджин Галекович
ВР
12
Митчелл Лангерак
ВР
8
Бэйли Райт
ЦЗ
16
Джеймс Холланд
ОП
8
Массимо Луонго
ЦП
17
Мэтт МакКэй
ЦП
13
Оливер Бозанич
АП
9
Адам Таггарт
ЦФ
20
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Чили - Австралия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
- : -
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Информация о матче
Главный судья:
Нормандьез Ду
Стадион:
Пантаналь
Где смотреть матч:
"Первый канал" 2:00 (прямая)
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