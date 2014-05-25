Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 28 тур
Байкал
0 : 0
Смена
Матч завершен
0 : 3
Сахалин
Матч завершен
Сибирь-2
0 : 1
Чита
Матч завершен
Иртыш
1 : 3
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 32 тур
Дружба
1 : 2
Матч завершен
Машук-КМВ
2 : 0
Матч завершен
Алания
1 : 2
Витязь
Матч завершен
Армавир
1 : 1
Астрахань
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
0 : 1
МИТОС
Матч завершен
Черноморец
1 : 0
Анжи-2
Матч завершен
Волгарь
5 : 1
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Краснодар-2
1 : 1
Терек-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 28 тур
Витязь
3 : 0
Тех. поражение
Зенит
2 : 2
Матч завершен
Рязань
1 : 3
Калуга
Матч завершен
Тамбов
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
Динамо Бр
2 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Спартак-2
2 : 1
Орел
Матч завершен
Авангард
2 : 0
Подолье
Матч завершен
Факел
2 : 1
Сокол
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Таиланд
1 : 1
Кувейт
Матч завершен
Косово
1 : 3
Сенегал
Матч завершен
Мали
1 : 2
Гвинея
Матч завершен
Ирландия
1 : 2
Турция
Матч завершен
США. МЛС 2014
Ванкувер Уайткепс
2 : 2
Сиэтл
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
Портленд
Матч завершен
Коламбус
2 : 0
Чикаго Файр
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Колорадо
4 : 1
Монреаль
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
0 : 0
Даллас
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 9 тур
Белшина
3 : 4
Неман
Матч завершен
Динамо-Брест
0 : 2
Днепр
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 7 тур
Баия
0 : 1
Флуминенсе
Матч завершен
Сан-Паулу
1 : 0
Гремио
Матч завершен
Спорт Ресифи
1 : 4
Коринтианс
Матч завершен
Сантос
0 : 0
Фламенго
Матч завершен
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Коритиба
Матч завершен
Фигейренсе
0 : 1
Гойас
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 11 тур
Олесунн
0 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
Викинг
2 : 3
Буде-Глимт
Матч завершен
Старт
0 : 1
Одд
Матч завершен
Согндаль
1 : 0
Санднес Ульф
Матч завершен
Бранн
2 : 3
Волеренга
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), ответный матч
Хиберниан
0 : 2
Гамильтон Академикал
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 29 тур
Яблонец
1 : 2
Богемианс 1905
Матч завершен
Виктория
1 : 1
Матч завершен
Высочина
3 : 0
Пршибрам
Матч завершен
Млада Болеслав
0 : 4
Спарта
Матч завершен
Теплице
0 : 0
Баник
Матч завершен
Славия
1 : 1
Словацко
Матч завершен
Дукла
0 : 1
Слован
Матч завершен
Сигма
2 : 0
Зноймо
Матч завершен