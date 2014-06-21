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    Расписание матчей 21-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    21 июня, суббота
    00:00
    Индонезия
    4:0
    Пакистан
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 2 тур, группа E
    21 июня, суббота
    02:00
    Гондурас
    1:2
    Эквадор
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    21 июня, суббота
    18:00
    Уфа
    0:1
    Химки
    Матч завершен
    21 июня, суббота
    18:00
    Урал
    3:1
    Челябинск
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2014, 14 тур
    21 июня, суббота
    19:00
    Нафтан
    2:0
    Неман
    Матч завершен
    21 июня, суббота
    20:00
    Торпедо-БелАЗ
    2:1
    Днепр
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 2 тур, группа F
    21 июня, суббота
    20:00
    Аргентина
    1:0
    Иран
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 2 тур, группа G
    21 июня, суббота
    23:00
    Германия
    2:2
    Гана
    Матч завершен
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