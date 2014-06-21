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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Аргентина - Иран
Аргентина - Иран: обзор матча 21 июня 2014
Аргентина
21.06.2014, суббота, 20:00
Чемпионат мира, группа F, 2 тур
1 : 0
Завершен
Иран
90+1'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Иран
Замена
Л. Билья
️️️️
А. Ди Мария
90'
+3
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Э. Лавесси
90'
+1
88'
Замена
Р. Хагиги
️️️️
Э. Хаджусафи
85'
Замена
(уд.)
️️️️
А. Дежага
Замена
Р. Паласио
️️️️
Г. Игуаин
77'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
С. Агуэро
77'
76'
Замена
Х. Хейдари
️️️️
М. Шоджаеи
72'
Желтая карточка
М. Шоджаеи
53'
Желтая карточка
Д. Некунам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЛФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Иран
12
Алиреза Хагиги
ВР
23
Мехрдад Пулади
ЛЗ
5
Амир Хуссейн Садеги
ЦЗ
4
Джалаль Хоссеини
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ЛП
6
Джавад Некунам
ОП
14
Андраник Теймурян
ОП
3
Эхсан Хаджусафи
АП
7
Масуд Шоджаеи
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Аргентина
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
0
Родриго Паласио
ЦФ
Иран
1
Рахман Ахмади
ВР
22
Даниэль Давари
ВР
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
11
Газем Хададифар
ЦП
8
Реза Хагиги
ЦП
2
Хозро Хейдари
ПП
9
(уд.)
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
4-1-1-2-2
9
Ромеро
16
Рохо
2
Гарай
17
Фернандес
4
Сабалета
14
Маскерано
5
Гаго
10
Месси
11
Ди Мария
9
Агуэро
9
Игуаин
4-2-2-1-1
12
Хагиги
15
Монтазери
5
Садеги
4
Хоссеини
23
Пулади
6
Некунам
14
Теймурян
7
Шоджаеи
21
Дежага
3
Хаджусафи
16
Гоочаннеиджад
11
Ди Мария
5
Билья
5
Билья
11
Ди Мария
9
Агуэро
22
Лавесси
22
Лавесси
9
Агуэро
9
Игуаин
0
Паласио
0
Паласио
9
Игуаин
21
Дежага
9
(уд.)
9
(уд.)
21
Дежага
3
Хаджусафи
8
Хагиги
8
Хагиги
3
Хаджусафи
7
Шоджаеи
2
Хейдари
2
Хейдари
7
Шоджаеи
Остались в запасе
Аргентина
Иран
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
Главный тренер
Алехандро Сабелья
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
1
Рахман Ахмади
ВР
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
11
Газем Хададифар
ЦП
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
22
Даниэль Давари
ВР
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
23
Мариано Андухар
ВР
0
Агустин Орион
ВР
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
Остались в запасе
18
Бахтиар Рахмани
ЦП
1
Рахман Ахмади
ВР
19
Зашем Бейкзаде
ЦЗ
11
Газем Хададифар
ЦП
17
Ахмад Алеменех
ЦЗ
13
Хоссейн Махини
ЦЗ
22
Даниэль Давари
ВР
20
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Аргентина - Иран
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
"Первый канал" 20:00 (прямая)
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