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    Расписание матчей 03-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    3 июня, вторник
    05:00
    Коста-Рика
    1:3
    Япония
    Матч завершен
    3 июня, вторник
    21:00
    ОАЭ
    1:0
    Грузия
    Матч завершен
    3 июня, вторник
    22:30
    Чехия
    1:2
    Австрия
    Матч завершен
    3 июня, вторник
    22:30
    Швейцария
    2:0
    Перу
    Матч завершен
    3 июня, вторник
    23:00
    Бразилия
    4:0
    Панама
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 30 тур
    3 июня, вторник
    18:30
    Динамо Бр
    1:2
    Спартак-2
    Матч завершен
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