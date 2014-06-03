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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ - Грузия
ОАЭ - Грузия: обзор матча 03 июня 2014
ОАЭ
03.06.2014, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ОАЭ - Грузия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
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3 : 0
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06.12.2025
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02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
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Информация о матче
Стадион:
Борис Пайчадзе
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