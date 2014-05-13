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Расписание матчей 13-05-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 25 тур Таблица
13 мая, 10:00
Сахалин
1 : 2
Якутия
Матч завершен
13 мая, 12:30
1 : 2
Байкал
Матч завершен
13 мая, 12:30
Чита
2 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 30 тур Таблица
13 мая, 17:00
Краснодар-2
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
13 мая, 17:00
Терек-2
1 : 2
Анжи-2
Матч завершен
13 мая, 17:00
Армавир
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
13 мая, 17:00
Дружба
1 : 3
Витязь
Матч завершен
13 мая, 17:00
1 : 1
Астрахань
Матч завершен
13 мая, 18:00
Черноморец
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
13 мая, 18:00
Алания
4 : 1
Матч завершен
13 мая, 18:00
2 : 1
Матч завершен
13 мая, 18:30
Волгарь
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 26 тур Таблица
13 мая, 00:00
Динамо Бр
3 : 0
Тех. поражение
13 мая, 18:00
Тамбов
3 : 1
Подолье
Матч завершен
13 мая, 18:00
Спартак-2
3 : 0
Локомотив
Матч завершен
13 мая, 18:00
Орел
3 : 1
Металлург Л
Матч завершен
13 мая, 18:00
Зенит
0 : 0
Рязань
Матч завершен
13 мая, 18:30
Авангард
2 : 3
Сокол
Матч завершен
13 мая, 19:00
Факел
2 : 0
Калуга
Матч завершен
13 мая, 19:00
Витязь
2 : 0
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
13 мая, 22:45
Германия
0 : 0
Польша
Матч завершен
Россия
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