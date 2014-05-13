Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 25 тур
Сахалин
1 : 2
Якутия
Матч завершен
1 : 2
Байкал
Матч завершен
Чита
2 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014), 30 тур
Краснодар-2
2 : 0
Биолог-Новокубанск
Матч завершен
Терек-2
1 : 2
Анжи-2
Матч завершен
Армавир
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Дружба
1 : 3
Витязь
Матч завершен
1 : 1
Астрахань
Матч завершен
Черноморец
1 : 1
МИТОС
Матч завершен
Алания
4 : 1
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Волгарь
1 : 0
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 26 тур
Динамо Бр
3 : 0
Тех. поражение
Тамбов
3 : 1
Подолье
Матч завершен
Спартак-2
3 : 0
Локомотив
Матч завершен
Орел
3 : 1
Металлург Л
Матч завершен
Зенит
0 : 0
Рязань
Матч завершен
Авангард
2 : 3
Сокол
Матч завершен
Факел
2 : 0
Калуга
Матч завершен
Витязь
2 : 0
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Германия
0 : 0
Польша
Матч завершен