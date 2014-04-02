Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 02-04-2014

    март 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок Либертадорес 2014, 5 тур, группа 5
    2 апреля, среда
    04:00
    Реал Гарсиласко
    0:2
    Дефенсор Спортинг
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2013/2014), 22 тур
    2 апреля, среда
    20:30
    Рома
    4:2
    Парма
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2013/2014), 29 тур
    2 апреля, среда
    20:45
    Ваалвейк
    0:2
    Аякс
    Матч завершен
    2 апреля, среда
    20:45
    Твенте
    1:1
    АДО Ден Хааг
    Матч завершен
    2 апреля, среда
    20:45
    Гоу Эхед Иглс
    2:1
    НАК Бреда
    Матч завершен
    2 апреля, среда
    20:45
    Утрехт
    1:0
    Камбур
    Матч завершен
    2 апреля, среда
    20:45
    Хераклес
    1:2
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 29 тур
    2 апреля, среда
    22:45
    Хартс
    1:1
    Абердин
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2013/2014), 1/4 финала, первый матч
    2 апреля, среда
    22:45
    Реал
    3:0
    Боруссия
    Матч завершен
    2 апреля, среда
    22:45
    ПСЖ
    3:1
    Челси
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11