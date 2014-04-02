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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Челси
ПСЖ - Челси: обзор матча 02 апреля 2014
ПСЖ
02.04.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Челси
4'
Э. Лавесси
62'
Д. Луис (АГ)
90+3'
Х. Пасторе
27'
Э. Азар (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Челси
ГОЛ! 3:1!
Х. Пасторе
90'
+3
Желтая карточка
Э. Кавани
86'
86'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
84'
Желтая карточка
Т. Мотта
80'
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
75'
Травма
М. Верратти
74'
71'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Оскар
Замена
Л. Моура
️️️️
З. Ибрагимович
67'
Травма
З. Ибрагимович
65'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Луис
Пас отдал
Э. Лавесси
62'
59'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Шюррле
32'
Желтая карточка
Виллиан
27'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Азар
Желтая карточка
Алекс
21'
12'
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
Э. Лавесси
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
(К)
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ОП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
17
Максвелл
33
Алекс
3
Силва
13
Жалле
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
22
Лавесси
11
Ибрагимович
10
Кавани
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
4
Луис
7
Рамирес
8
Оскар
10
Виллиан
10
Азар
20
Шюррле
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
22
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Лавесси
11
Ибрагимович
7
Моура
7
Моура
11
Ибрагимович
8
Оскар
8
Лэмпард
8
Лэмпард
8
Оскар
20
Шюррле
9
Торрес
9
Торрес
20
Шюррле
Остались в запасе
ПСЖ
Челси
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
14
Адриан Рабьо
ЦП
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча ПСЖ - Челси
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Помощники судьи:
Милован Ристич (Сербия)
Далибор Джурджевич (Сербия)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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