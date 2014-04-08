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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - ПСЖ
Челси - ПСЖ: обзор матча 08 апреля 2014
Челси
08.04.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
ПСЖ
31'
А. Шюррле
86'
Д. Ба
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - ПСЖ
ГОЛ! 2:0!
Д. Ба
86'
83'
Замена
Маркиньос
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Д. Луис
81'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Оскар
79'
76'
Желтая карточка
Максвелл
71'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Э. Лавесси
Замена
Д. Ба
️️️️
Ф. Лэмпард
64'
Желтая карточка
Б. Иванович
55'
54'
Замена
Й. Кабай
️️️️
М. Верратти
52'
Желтая карточка
Л. Моура
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
41'
40'
Желтая карточка
Э. Кавани
ГОЛ! 1:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Д. Луис
31'
25'
Желтая карточка
М. Верратти
Желтая карточка
Виллиан
22'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Азар
17'
Травма
Э. Азар
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
8
Оскар
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
22
Эсекьель Лавесси
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
29
Йоан Кабай
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
4
Луис
8
Лэмпард
8
Оскар
10
Азар
10
Виллиан
9
Это'О
4-1-2-2-1
46
Сиригу
13
Жалле
33
Алекс
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
7
Моура
22
Лавесси
10
Кавани
10
Азар
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Азар
8
Лэмпард
19
Ба
19
Ба
8
Лэмпард
8
Оскар
9
Торрес
9
Торрес
8
Оскар
7
Моура
5
Маркиньос
5
Маркиньос
7
Моура
6
Верратти
29
Кабай
29
Кабай
6
Верратти
22
Лавесси
15
Пасторе
15
Пасторе
22
Лавесси
Остались в запасе
Челси
ПСЖ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Остались в запасе
1
Николя Дюшез
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Челси - ПСЖ
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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