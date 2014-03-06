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    Расписание матчей 06-03-2014

    февраль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
    март 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    6 марта, четверг
    00:45
    Португалия
    5:1
    Камерун
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    01:00
    Испания
    1:0
    Италия
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    04:00
    Гондурас
    2:1
    Венесуэла
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    05:30
    Мексика
    0:0
    Нигерия
    Матч завершен
    6 марта, четверг
    06:00
    Коста-Рика
    2:1
    Парагвай
    Матч завершен
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