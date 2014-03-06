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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Италия
Испания - Италия: обзор матча 06 марта 2014
Испания
06.03.2014, четверг, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Италия
63'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Италия
Замена
С. Касорла
️️️️
Педро
82'
75'
Желтая карточка
М. Дестро
69'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Освальдо
69'
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Черчи
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
С. Рамос
66'
Замена
Х. Навас
️️️️
А. Иньеста
66'
ГОЛ! 1:0!
Педро
63'
62'
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
Т. Мотта
46'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Д. Кришито
46'
Замена
А. Пирло
️️️️
А. Кандрева
46'
Замена
И. Абате
️️️️
К. Маджо
Замена
Д. Сильва
️️️️
С. Фабрегас
46'
Замена
Х. Алонсо
️️️️
С. Бускетс
46'
Замена
В. Вальдес
️️️️
И. Касильяс
46'
43'
Желтая карточка
Д. Кришито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛП
4
Хави Мартинес
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
11
Педро
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
20
Габриэль Палетта
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Тиаго Мотта
ОП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
11
Алессио Черчи
ПП
0
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Коке
ЦП
20
Санти Касорла
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
22
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
2
Аспиликуэта
4
Мартинес
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Алькантара
10
Фабрегас
11
Педро
19
Коста
4-1-4-1
1
Буффон
0
Маджо
4
Кришито
15
Барцальи
20
Палетта
10
Мотта
11
Черчи
8
Маркизио
18
Монтоливо
6
Кандрева
0
Освальдо
1
Касильяс
12
Вальдес
12
Вальдес
1
Касильяс
15
Рамос
2
Альбиоль
2
Альбиоль
15
Рамос
6
Иньеста
22
Навас
22
Навас
6
Иньеста
5
Бускетс
14
Алонсо
14
Алонсо
5
Бускетс
11
Педро
20
Касорла
20
Касорла
11
Педро
10
Фабрегас
21
Сильва
21
Сильва
10
Фабрегас
4
Кришито
2
Де Шильо
2
Де Шильо
4
Кришито
0
Маджо
7
Абате
7
Абате
0
Маджо
6
Кандрева
21
Пирло
21
Пирло
6
Кандрева
10
Мотта
23
Джаккерини
23
Джаккерини
10
Мотта
11
Черчи
22
Дестро
22
Дестро
11
Черчи
0
Освальдо
17
Иммобиле
17
Иммобиле
0
Освальдо
Остались в запасе
Испания
Италия
23
Пепе Рейна
ВР
16
Хуанфран
ПЗ
8
Хави
ЦП
8
Коке
ЦП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
16
Хуанфран
ПЗ
8
Хави
ЦП
8
Коке
ЦП
9
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Маттиа Перин
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Давиде Астори
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
18
Марко Пароло
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
11
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Испания - Италия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"Футбол" 1:00 (прямая)
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