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Расписание матчей 21-04-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 26 тур Таблица
21 апреля, 19:00
Волга
2 : 1
Ростов
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 33 тур Таблица
21 апреля, 19:00
Мордовия
1 : 0
Луч
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 35 тур Таблица
21 апреля, 23:00
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Бромвич
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 34 тур Таблица
21 апреля, 23:59
Малага
2 : 0
Вильярреал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 22 тур Таблица
21 апреля, 00:00
Локомотив
3 : 0
Тех. поражение
21 апреля, 15:00
Спартак-2
0 : 3
Сокол
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Металлург Л
1 : 2
Подолье
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Тамбов
0 : 2
Факел
Матч завершен
21 апреля, 18:30
Динамо Бр
1 : 1
Рязань
Матч завершен
21 апреля, 18:30
Авангард
0 : 1
Калуга
Матч завершен
21 апреля, 19:00
Витязь
1 : 2
Зенит
Матч завершен
21 апреля, 19:00
Орел
0 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 44 тур Таблица
21 апреля, 18:00
Йовил
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 3
Чарльтон
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Дерби Каунти
2 : 1
Барнсли
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Ипсвич Таун
2 : 2
Борнмут
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Бирмингем Сити
2 : 4
Блэкберн
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Брайтон
1 : 1
Блэкпул
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Бернли
2 : 0
Уиган Атлетик
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Миллуолл
0 : 0
Донкастер Роверс
Матч завершен
21 апреля, 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Уотфорд
Матч завершен
21 апреля, 20:15
Лидс
0 : 2
Ноттингем Форест
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 30 тур Таблица
21 апреля, 21:00
Антальяспор
1 : 2
Сивасспор
Матч завершен
21 апреля, 21:00
Карабюкспор
0 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 5 тур Таблица
21 апреля, 16:30
Брюгге
0 : 0
Стандард
Матч завершен
21 апреля, 20:00
Генк
1 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 1 тур Таблица
21 апреля, 01:30
Фламенго
0 : 0
Гойас
Матч завершен
21 апреля, 01:30
Крисиума
1 : 2
Палмейрас
Матч завершен
21 апреля, 01:30
Сантос
1 : 1
Спорт Ресифи
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 28 тур Таблица
21 апреля, 15:00
Сендерийск
3 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
21 апреля, 17:00
Мидтьюлланд
5 : 2
Виборг
Матч завершен
21 апреля, 19:00
Орхус
1 : 2
Брондбю
Матч завершен
21 апреля, 21:00
Копенгаген
2 : 2
Эсбьерг
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 4 тур Таблица
21 апреля, 17:30
Викинг
2 : 0
Хаугесунд
Матч завершен
21 апреля, 17:30
Олесунн
1 : 2
Старт
Матч завершен
21 апреля, 17:30
Волеренга
3 : 0
Санднес Ульф
Матч завершен
21 апреля, 20:00
Бранн
2 : 0
Лиллестрем
Матч завершен
21 апреля, 20:00
Мольде
5 : 1
Сарпсборг 08
Матч завершен
21 апреля, 20:00
Одд
2 : 1
Стабек
Матч завершен
21 апреля, 20:00
Согндаль
1 : 3
Стремсгодсет
Матч завершен
21 апреля, 21:00
Буде-Глимт
2 : 2
Русенборг
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 28 тур Таблица
21 апреля, 21:00
Витория Сетубал
1 : 1
Брага
Матч завершен
21 апреля, 23:00
Порту
3 : 0
Риу Аве
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 25 тур Таблица
21 апреля, 18:30
Славия
0 : 2
Виктория
Матч завершен
Россия
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