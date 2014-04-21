Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2014
апрель 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 26 тур
Волга
2 : 1
Ростов
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 33 тур
Мордовия
1 : 0
Луч
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 35 тур
Манчестер Сити
3 : 1
Вест Бромвич
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 34 тур
Малага
2 : 0
Вильярреал
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014), 22 тур
Локомотив
3 : 0
Тех. поражение
Спартак-2
0 : 3
Сокол
Матч завершен
Металлург Л
1 : 2
Подолье
Матч завершен
Тамбов
0 : 2
Факел
Матч завершен
Динамо Бр
1 : 1
Рязань
Матч завершен
Авангард
0 : 1
Калуга
Матч завершен
Витязь
1 : 2
Зенит
Матч завершен
Орел
0 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 44 тур
Йовил
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 3
Чарльтон
Матч завершен
Дерби Каунти
2 : 1
Барнсли
Матч завершен
Ипсвич Таун
2 : 2
Борнмут
Матч завершен
Бирмингем Сити
2 : 4
Блэкберн
Матч завершен
Брайтон
1 : 1
Блэкпул
Матч завершен
Бернли
2 : 0
Уиган Атлетик
Матч завершен
Миллуолл
0 : 0
Донкастер Роверс
Матч завершен
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
Уотфорд
Матч завершен
Лидс
0 : 2
Ноттингем Форест
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 30 тур
Антальяспор
1 : 2
Сивасспор
Матч завершен
Карабюкспор
0 : 0
Эскишехирспор
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 5 тур
Брюгге
0 : 0
Стандард
Матч завершен
Генк
1 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 1 тур
Фламенго
0 : 0
Гойас
Матч завершен
Крисиума
1 : 2
Палмейрас
Матч завершен
Сантос
1 : 1
Спорт Ресифи
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 28 тур
Сендерийск
3 : 1
Нордшелланд
Матч завершен
Мидтьюлланд
5 : 2
Виборг
Матч завершен
Орхус
1 : 2
Брондбю
Матч завершен
Копенгаген
2 : 2
Эсбьерг
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 4 тур
Викинг
2 : 0
Хаугесунд
Матч завершен
Олесунн
1 : 2
Старт
Матч завершен
Волеренга
3 : 0
Санднес Ульф
Матч завершен
Бранн
2 : 0
Лиллестрем
Матч завершен
Мольде
5 : 1
Сарпсборг 08
Матч завершен
Одд
2 : 1
Стабек
Матч завершен
Согндаль
1 : 3
Стремсгодсет
Матч завершен
Буде-Глимт
2 : 2
Русенборг
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 28 тур
Витория Сетубал
1 : 1
Брага
Матч завершен
Порту
3 : 0
Риу Аве
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 25 тур
Славия
0 : 2
Виктория
Матч завершен