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    Расписание матчей 28-05-2014

    апрель 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2014
    28 мая, среда
    04:00
    Канзаc Сити
    1:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    28 мая, среда
    06:00
    США
    2:0
    Азербайджан
    Матч завершен
    28 мая, среда
    15:00
    Южная Корея
    0:1
    Тунис
    Матч завершен
    28 мая, среда
    22:15
    Дания
    1:0
    Швеция
    Матч завершен
    28 мая, среда
    23:00
    Шотландия
    2:2
    Нигерия
    Матч завершен
    28 мая, среда
    23:00
    Ангола
    2:0
    Марокко
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-Лига 2014, 14 тур
    28 мая, среда
    16:00
    Тараз
    1:2
    Астана
    Матч завершен
    28 мая, среда
    16:30
    Шахтер
    1:0
    Спартак
    Матч завершен
    28 мая, среда
    17:00
    Кайрат
    1:0
    Кайсар
    Матч завершен
    28 мая, среда
    17:00
    Тобол
    2:1
    Ордабасы
    Матч завершен
    28 мая, среда
    17:00
    Иртыш
    1:0
    Жетысу
    Матч завершен
    28 мая, среда
    19:00
    Актобе
    0:0
    Атырау
    Матч завершен
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