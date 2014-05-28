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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Азербайджан
США - Азербайджан: обзор матча 28 мая 2014
США
28.05.2014, среда, 06:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Азербайджан
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Азербайджан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
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Информация о матче
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