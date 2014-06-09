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май 2014
июнь 2014
США. МЛС 2014
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Флуминенсе
3 : 5
Италия
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 12 тур
Стремсгодсет
2 : 1
Хаугесунд
Матч завершен
Волеренга
3 : 0
Олесунн
Матч завершен
Сарпсборг 08
1 : 1
Викинг
Матч завершен
Мольде
4 : 2
Бранн
Матч завершен
Санднес Ульф
1 : 0
Буде-Глимт
Матч завершен
Одд
0 : 0
Согндаль
Матч завершен
Стабек
1 : 2
Старт
Матч завершен
Русенборг
3 : 1
Лиллестрем
Матч завершен