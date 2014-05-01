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Расписание матчей 01-05-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
июнь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
Предыдущий день Следующий день
Лига Европы (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч
1 мая, 23:05
Валенсия
3 : 1
Севилья
Матч завершен
1 мая, 23:05
Ювентус
0 : 0
Бенфика
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 28 тур Таблица
1 мая, 00:00
0 : 3
Строгино
Тех. поражение
1 мая, 14:00
Коломна
0 : 2
Тосно
Матч завершен
1 мая, 15:00
Знамя Труда
0 : 0
Псков
Матч завершен
1 мая, 15:00
Химки
2 : 3
Текстильщик
Матч завершен
1 мая, 16:00
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
1 мая, 16:00
ЦРФСО
1 : 1
Матч завершен
1 мая, 17:00
Волга
0 : 2
Торпедо Вл
Матч завершен
1 мая, 17:00
Спартак К
2 : 1
Зенит-2
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 28 тур Таблица
1 мая, 13:00
Амкар (мол)
0 : 0
ЦСКА (мол)
Матч завершен
1 мая, 14:00
Ростов (мол)
2 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч Таблица
1 мая, 02:30
Унион Эспаньола
0 : 1
Арсенал
Матч завершен
1 мая, 05:00
Серро Портеньо
0 : 2
Крузейро
Матч завершен
1 мая, 05:00
Гремио
1 : 0
Сан-Лоренсо
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2014, 9 тур Таблица
1 мая, 13:00
Тараз
1 : 0
Жетысу
Матч завершен
1 мая, 14:00
Спартак
1 : 1
Кайсар
Матч завершен
1 мая, 14:00
Шахтер
0 : 0
Астана
Матч завершен
1 мая, 15:00
Атырау
1 : 1
Ордабасы
Матч завершен
1 мая, 16:00
Актобе
1 : 0
Кайрат
Матч завершен
1 мая, 16:00
Иртыш
0 : 3
Тобол
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 6 тур Таблица
1 мая, 17:30
Олесунн
1 : 2
Викинг
Матч завершен
1 мая, 20:00
Буде-Глимт
1 : 2
Лиллестрем
Матч завершен
1 мая, 20:00
Мольде
2 : 0
Старт
Матч завершен
1 мая, 20:00
Одд
2 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
1 мая, 20:00
Волеренга
3 : 0
Стремсгодсет
Матч завершен
1 мая, 21:00
Согндаль
1 : 2
Русенборг
Матч завершен
Россия
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