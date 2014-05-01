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апрель 2014
май 2014
Лига Европы (2013/2014), 1/2 финала, ответный матч
Валенсия
3 : 1
Севилья
Матч завершен
Ювентус
0 : 0
Бенфика
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 28 тур
0 : 3
Строгино
Тех. поражение
Коломна
0 : 2
Тосно
Матч завершен
Знамя Труда
0 : 0
Псков
Матч завершен
Химки
2 : 3
Текстильщик
Матч завершен
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 1
Матч завершен
Волга
0 : 2
Торпедо Вл
Матч завершен
Спартак К
2 : 1
Зенит-2
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 28 тур
Амкар (мол)
0 : 0
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
2 : 0
Динамо (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, ответный матч
Унион Эспаньола
0 : 1
Арсенал
Матч завершен
Серро Портеньо
0 : 2
Крузейро
Матч завершен
Гремио
1 : 0
Сан-Лоренсо
Матч завершен
Казахстан. Премьер-Лига 2014, 9 тур
Тараз
1 : 0
Жетысу
Матч завершен
Спартак
1 : 1
Кайсар
Матч завершен
Шахтер
0 : 0
Астана
Матч завершен
Атырау
1 : 1
Ордабасы
Матч завершен
Актобе
1 : 0
Кайрат
Матч завершен
Иртыш
0 : 3
Тобол
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 6 тур
Олесунн
1 : 2
Викинг
Матч завершен
Буде-Глимт
1 : 2
Лиллестрем
Матч завершен
Мольде
2 : 0
Старт
Матч завершен
Одд
2 : 0
Сарпсборг 08
Матч завершен
Волеренга
3 : 0
Стремсгодсет
Матч завершен
Согндаль
1 : 2
Русенборг
Матч завершен