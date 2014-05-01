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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Динамо (мол)
Ростов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 01 мая 2014
Ростов (мол)
01.05.2014, четверг, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
2 : 0
Завершен
Динамо (мол)
17'
К. Гуелор Канга
76'
Г. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Динамо (мол)
Замена
К. Кулабухов
️️️️
Д. Карташов
90'
+2
89'
Желтая карточка
А. Степанов
Замена
Ф. Кондрюков
️️️️
А. Смирнов
87'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Степанов
83'
Замена
Н. Митин
️️️️
Ф. Синама-Понголь
80'
78'
Замена
А. Степанов
️️️️
Е. Данилкин
ГОЛ! 2:0!
Г. Козлов
76'
62'
Замена
Д. Власов
️️️️
А. Катрич
Замена
Г. Козлов
️️️️
А. Кулишев
62'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Гуелор Канга
61'
59'
Замена
А. Каташевский
️️️️
А. Гатагов
46'
Замена
А. Моргунов
️️️️
М. Яхуби
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Ильин
46'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
А. Каляшин
46'
Замена
Е. Генералов
️️️️
И. Лещук
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Гуелор Канга
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
30
Александр Степанов
ЦФ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Динамо (мол)
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Моштаг Яхуби
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
96
Александр Максименко
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
79
Никита Митин
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Каташевский
ЦП
58
Дмитрий Власов
ЦП
14
Александр Моргунов
АП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Чагров
17
Демченко
44
Логунов
68
Зотов
44
Смирнов
8
Карташов
8
Остапенко
8
Канга
32
Кулишев
54
Синама-Понголь
30
Степанов
4-3-2-1
31
Лещук
27
Живоглядов
25
Ярмолицкий
15
Данилкин
8
Каляшин
7
Яхуби
35
Ильин
9
Гатагов
88
Ташаев
77
Катрич
96
Максименко
30
Степанов
47
Сиденко
47
Сиденко
30
Степанов
8
Карташов
5
Кулабухов
5
Кулабухов
8
Карташов
54
Синама-Понголь
79
Митин
79
Митин
54
Синама-Понголь
32
Кулишев
50
Козлов
50
Козлов
32
Кулишев
8
Канга
23
Николич
23
Николич
8
Канга
44
Смирнов
60
Кондрюков
60
Кондрюков
44
Смирнов
15
Данилкин
91
Степанов
91
Степанов
15
Данилкин
7
Яхуби
14
Моргунов
14
Моргунов
7
Яхуби
9
Гатагов
18
Каташевский
18
Каташевский
9
Гатагов
77
Катрич
58
Власов
58
Власов
77
Катрич
35
Ильин
17
Горбунов
17
Горбунов
35
Ильин
31
Лещук
54
Генералов
54
Генералов
31
Лещук
8
Каляшин
7
Скопинцев
7
Скопинцев
8
Каляшин
Остались в запасе
Ростов (мол)
Динамо (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
88
Владислав Левин
ЦП
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
88
Владислав Левин
ЦП
17
Антон Иванов
ЦЗ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Ростов (мол) - Динамо (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Фаустов
(Старый Оскол)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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