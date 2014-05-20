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    Расписание матчей 20-05-2014

    апрель 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Норвегия. Элитсериен 2014, 10 тур
    20 мая, вторник
    20:00
    Буде-Глимт
    2:1
    Старт
    Матч завершен
    20 мая, вторник
    20:00
    Санднес Ульф
    0:0
    Хаугесунд
    Матч завершен
    20 мая, вторник
    20:00
    Одд
    2:1
    Олесунн
    Матч завершен
    20 мая, вторник
    20:00
    Мольде
    1:0
    Викинг
    Матч завершен
    20 мая, вторник
    21:00
    Согндаль
    2:1
    Бранн
    Матч завершен
    20 мая, вторник
    22:05
    Стабек
    2:1
    Стремсгодсет
    Матч завершен
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