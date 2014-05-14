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апрель 2014
май 2014
Лига Европы (2013/2014), Финал
Севилья
0 : 0
Бенфика
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 30 тур
Кубань (мол)
1 : 0
Зенит (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
4 : 3
Локомотив (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
2 : 1
Ростов (мол)
Матч завершен
3 : 2
Урал (мол)
Матч завершен
Анжи (мол)
0 : 1
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
4 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
0 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Кобленц
1 : 6
Байер
Матч завершен
Шэмрок Роверс
0 : 4
Ливерпуль
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 5 тур
Астерас
1 : 0
ПАОК
Матч завершен
Панатинаикос
1 : 1
Атромитос
Матч завершен