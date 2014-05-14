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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шэмрок Роверс - Ливерпуль
Шэмрок Роверс - Ливерпуль: обзор матча 14 мая 2014
Шэмрок Роверс
14.05.2014, среда, 20:30
Товарищеские матчи
0 : 4
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шэмрок Роверс - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
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4 : 0
23.10.2026
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2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
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Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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