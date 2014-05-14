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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Бенфика
Севилья - Бенфика: обзор матча 14 мая 2014
Севилья
14.05.2014, среда, 22:45
Лига Европы, Финал
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Бенфика
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Бенфика
ГОЛ!
К. Гамейро
4:2
ГОЛ!
Луизао
3:2
ГОЛ!
Коке
3:1
Пенальти не реализован!
Родриго
ГОЛ!
С. Мбиа
2:1
Пенальти не реализован!
О. Кардосо
ГОЛ!
К. Бакка
1:1
ГОЛ!
Лима
0:1
119'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Витоло
111'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Марин
104'
100'
Желтая карточка
А. Алмейда
98'
Замена
О. Кардосо
️️️️
Г. Сикейра
Желтая карточка
Коке
97'
Замена
М. Марин
️️️️
Х. Антонио Рейес
78'
30'
Желтая карточка
Г. Сикейра
25'
Замена
А. Алмейда
️️️️
М. Сулеймани
24'
Травма
М. Сулеймани
Желтая карточка
А. Морено
12'
Желтая карточка
Ф. Фасио
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
7
Витоло
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ОП
25
Стефан Мбиа
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бенфика
1
Ян Облак
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
6
Рубен Аморим
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
19
Родриго
ПВ
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Петр Троховски
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Бенфика
1
Артур
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-2-2-1-1
34
Бету
5
Морено
2
Пареха
17
Фасио
23
Коке
23
Карришу
25
Мбиа
19
Рейес
11
Ракитич
7
Витоло
70
Бакка
4-3-2-1
1
Облак
2
Перейра
4
Луизао
24
Гарай
6
Сикейра
20
Гомеш
10
Гайтан
10
Сулеймани
19
Родриго
6
Аморим
9
Лима
7
Витоло
90
Фигейраш
90
Фигейраш
7
Витоло
19
Рейес
22
Марин
22
Марин
19
Рейес
Марин
9
Гамейро
9
Гамейро
Марин
10
Сулеймани
34
Алмейда
34
Алмейда
10
Сулеймани
10
Гайтан
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
10
Гайтан
6
Сикейра
7
Кардосо
7
Кардосо
6
Сикейра
Остались в запасе
Севилья
Бенфика
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Артур
ВР
33
Жардел
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Петр Троховски
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
1
Артур
ВР
33
Жардел
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Севилья - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:30 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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