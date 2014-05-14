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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
Анжи (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 14 мая 2014
Анжи (мол)
14.05.2014, среда, 16:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 1
Завершен
Кр. Советов (мол)
19'
С. Обивалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
+3
Замена
Д. Мелихов
️️️️
Е. Давыдов
Замена
А. Омаров
️️️️
Ю. Удунян
84'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
А. Ибрагимгаджиев
74'
72'
Замена
С. Сипатов
️️️️
М. Палиенко
Замена
Т. Джамалутдинов
️️️️
Р. Умаров
58'
53'
Замена
А. Бочаров
️️️️
А. Клягин
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
А. Газимагомедов
52'
46'
Замена
Р. Воробьев
️️️️
Э. Махмудов
46'
Замена
Д. Верховцов
️️️️
В. Почивалин
Замена
Т. Мусалов
️️️️
И. Абдулавов
46'
Желтая карточка
М. Саидов
45'
+1
41'
Замена
О. Роганов
️️️️
С. Обивалин
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Ю. Кузьмин
39'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Обивалин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
35
Адам Абдурахмангаджиев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
90
Артур Чистяков
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
3
Шамиль Гасанов
ЦЗ
19
Владимир Соболев
ЛП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
33
Анвар Газимагомедов
ЦП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
47
Роберт Дарбинян
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Александр Клягин
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
96
Егор Давыдов
ЦФ
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
77
Азрет Омаров
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
31
Алексей Федоров
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
43
Олег Роганов
ЦП
97
Даниил Мелихов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
17
Сергей Сипатов
ЦФ
4-4-2
35
Абдурахмангаджиев
44
Удунян
75
Ибрагимгаджиев
3
Гасанов
90
Чистяков
19
Соболев
52
Магомедов
33
Газимагомедов
49
Кузьмин
11
Умаров
99
Абдулавов
3-2-2-1-2
1
Вавилин
88
Обивалин
47
Дарбинян
25
Концедалов
2
Григорян
13
Почивалин
33
Клягин
8
Махмудов
99
Палиенко
96
Давыдов
41
Пестрячев
75
Ибрагимгаджиев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
75
Ибрагимгаджиев
44
Удунян
77
Омаров
77
Омаров
44
Удунян
11
Умаров
47
Джамалутдинов
47
Джамалутдинов
11
Умаров
99
Абдулавов
75
Мусалов
75
Мусалов
99
Абдулавов
49
Кузьмин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
49
Кузьмин
33
Газимагомедов
17
Мухаммад
17
Мухаммад
33
Газимагомедов
33
Клягин
21
Бочаров
21
Бочаров
33
Клягин
88
Обивалин
43
Роганов
43
Роганов
88
Обивалин
99
Палиенко
17
Сипатов
17
Сипатов
99
Палиенко
96
Давыдов
97
Мелихов
97
Мелихов
96
Давыдов
13
Почивалин
13
Верховцов
13
Верховцов
13
Почивалин
8
Махмудов
84
Воробьев
84
Воробьев
8
Махмудов
Остались в запасе
Анжи (мол)
Кр. Советов (мол)
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
59
Мариз Саидов
ЦФ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
31
Алексей Федоров
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Статистика матча Анжи (мол) - Кр. Советов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Баранов
(Волжский)
Стадион:
Сокол
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Анжи (мол)
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2025.12.10 18:53
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2020.03.18 15:12
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2019.10.26 21:10
8
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