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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Томь (мол) - Ростов (мол)
Томь (мол) - Ростов (мол): обзор матча 14 мая 2014
Томь (мол)
14.05.2014, среда, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ростов (мол)
11'
П. Кудряшов
45+3'
С. Аксанов (П)
35'
Б. Су Ю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь (мол) - Ростов (мол)
Замена
В. Гусев
️️️️
М. Гайдамак
85'
84'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Митин
81'
Замена
А. Линченко
️️️️
Г. Козлов
Замена
А. Линкин
️️️️
Д. Сасин
80'
78'
Желтая карточка
А. Демченко
Замена
М. Дюжиков
️️️️
А. Межиев
71'
67'
Замена
К. Кулабухов
️️️️
А. Кулишев
Замена
И. Крицкий
️️️️
Р. Салахутдинов
67'
Замена
В. Пашкевич
️️️️
П. Кудряшов
62'
60'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Степанов
56'
Желтая карточка
А. Степанов
46'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Су Ю
45'
+3
Замена
А. Орсаев
️️️️
Ф. Кондрюков
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Аксанов
45'
+3
45'
+1
Красная карточка
Н. Чагров
Замена
А. Москов
️️️️
А. Митерев
40'
35'
ГОЛ! 1:1!
Б. Су Ю
Желтая карточка
Д. Сасин
18'
ГОЛ! 1:0!
П. Кудряшов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь (мол)
12
Арби Межиев
ВР
54
Александр Букачев
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
11
Султан Аксанов
ЦП
73
Андрей Дырдин
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
86
Бен Су Ю
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Геннадий Козлов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Томь (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
71
Михаил Дюжиков
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
48
Владимир Пашкевич
ЦП
91
Владимир Гусев
ЦП
68
Иван Крицкий
ЦП
0
Александр Москов
ЦП
74
Давид Надирашвили
ЦП
0
Александр Линкин
ЦФ
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
32
Артем Линченко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
3-5-2
12
Межиев
54
Букачев
84
Митерев
43
Терентьев
11
Аксанов
73
Дырдин
65
Салахутдинов
21
Макурин
18
Гайдамак
77
Сасин
29
Кудряшов
4-1-2-1-2
13
Чагров
44
Логунов
68
Зотов
60
Кондрюков
17
Демченко
8
Карташов
79
Митин
86
Ю
32
Кулишев
30
Степанов
50
Козлов
29
Кудряшов
48
Пашкевич
48
Пашкевич
29
Кудряшов
18
Гайдамак
91
Гусев
91
Гусев
18
Гайдамак
65
Салахутдинов
68
Крицкий
68
Крицкий
65
Салахутдинов
77
Сасин
0
Линкин
0
Линкин
77
Сасин
84
Митерев
0
Москов
0
Москов
84
Митерев
12
Межиев
71
Дюжиков
71
Дюжиков
12
Межиев
86
Ю
23
Николич
23
Николич
86
Ю
30
Степанов
63
Лепский
63
Лепский
30
Степанов
32
Кулишев
5
Кулабухов
5
Кулабухов
32
Кулишев
50
Козлов
32
Линченко
32
Линченко
50
Козлов
60
Кондрюков
12
Орсаев
12
Орсаев
60
Кондрюков
79
Митин
18
Камилов
18
Камилов
79
Митин
Остались в запасе
Томь (мол)
Ростов (мол)
51
Юрий Алипов
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
51
Юрий Алипов
ВР
0
Владимир Лебедев
ЦЗ
74
Давид Надирашвили
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Томь (мол) - Ростов (мол)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Константин Молчанов
(Чита)
Стадион:
ЦДСО "Томь"
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