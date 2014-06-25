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    Расписание матчей 25-06-2014

    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    июнь 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    июль 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2014
    25 июня, среда
    00:00
    Индонезия
    2:0
    Непал
    Матч завершен
    Товарищеские матчи 2014
    25 июня, среда
    19:00
    Винер-Нойштадт
    0:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 3 тур, группа F
    25 июня, среда
    20:00
    Нигерия
    2:3
    Аргентина
    Матч завершен
    25 июня, среда
    20:00
    Босния и Герцеговина
    3:1
    Иран
    Матч завершен
    Чемпионат мира 2014, 3 тур, группа E
    25 июня, среда
    23:59
    Гондурас
    0:3
    Швейцария
    Матч завершен
    25 июня, среда
    23:59
    Эквадор
    0:0
    Франция
    Матч завершен
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