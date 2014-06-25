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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Нигерия - Аргентина
Нигерия - Аргентина: обзор матча 25 июня 2014
Нигерия
25.06.2014, среда, 20:00
Чемпионат мира, группа F, 3 тур
2 : 3
Завершен
Аргентина
4'
А. Муса
47'
А. Муса
3'
Л. Месси
45+1'
Л. Месси
50'
М. Рохо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Аргентина
90'
+1
Замена
Л. Билья
️️️️
Г. Игуаин
Замена
У. Нвофор
️️️️
П. Одемвингие
81'
Замена
О. Учебо
️️️️
М. Бабатунде
65'
Травма
М. Бабатунде
64'
63'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Л. Месси
Желтая карточка
Д. Ошанива
51'
50'
ГОЛ! 2:3!
М. Рохо
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
К. Омеруо
48'
ГОЛ! 2:2!
А. Муса
Пас отдал
Э. Эменике
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
38'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
С. Агуэро
36'
Травма
С. Агуэро
ГОЛ! 1:1!
А. Муса
Пас отдал
М. Бабатунде
4'
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
13
Джувон Ошанива
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
(К)
ЦЗ
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Эфе Эмброуз
ПЗ
8
Питер Одемвингие
ЛВ
10
Джон Оби Микел
ОП
17
Огений Онази
ОП
18
Михел Бабатунде
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Аргентина
9
Серхио Ромеро
ВР
16
Маркос Рохо
ЛЗ
2
Эсекьель Гарай
ЦЗ
17
Федерико Фернандес
ЦЗ
4
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Фернандо Гаго
ЦП
10
Лионель Месси
(К)
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЛФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Нигерия
21
Чигозие Агбим
ВР
16
Остин Эджиде
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
15
Рамон Азиз
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Уче Нвофор
ЦФ
20
Окечукву Учебо
ЦФ
23
Шола Амеоби
ЦФ
Аргентина
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
5
Лукас Билья
ЦП
0
Рикардо Альварес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
0
Родриго Паласио
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Эньяма
13
Ошанива
2
Йобо
22
Омеруо
5
Эмброуз
10
Оби Микел
17
Онази
18
Бабатунде
8
Одемвингие
7
Муса
9
Эменике
4-1-1-2-2
9
Ромеро
4
Сабалета
2
Гарай
17
Фернандес
16
Рохо
14
Маскерано
5
Гаго
11
Ди Мария
10
Месси
9
Игуаин
9
Агуэро
8
Одемвингие
19
Нвофор
19
Нвофор
8
Одемвингие
18
Бабатунде
20
Учебо
20
Учебо
18
Бабатунде
9
Игуаин
5
Билья
5
Билья
9
Игуаин
10
Месси
0
Альварес
0
Альварес
10
Месси
9
Агуэро
22
Лавесси
22
Лавесси
9
Агуэро
Остались в запасе
Нигерия
Аргентина
21
Чигозие Агбим
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
16
Остин Эджиде
ВР
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
15
Рамон Азиз
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
0
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Остались в запасе
21
Чигозие Агбим
ВР
12
Эбенезер Одунлами
ЦЗ
3
Эджик Узени
ЦП
4
Рубен Габриэль
ЦП
16
Остин Эджиде
ВР
6
Азубуйк Эгвуекве
ЦЗ
14
Годфри Обоабона
ЦЗ
15
Рамон Азиз
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
23
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
0
Агустин Орион
ВР
23
Мариано Андухар
ВР
15
Мартин Демичелис
ЦЗ
0
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
0
Уго Кампаньяро
ЦЗ
15
Энцо Перес
ЦП
8
Аугусто Фернандес
ЦП
0
Макси Родригес
ПП
0
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефен Кеши
Главный тренер
Алехандро Сабелья
Статистика матча Нигерия - Аргентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Бейра-Рио
Где смотреть матч:
"Россия 1" 19:45 (прямая)
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