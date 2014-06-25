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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гондурас - Швейцария
Гондурас - Швейцария: обзор матча 25 июня 2014
Гондурас
25.06.2014, среда, 23:59
Чемпионат мира, группа E, 3 тур
0 : 3
Завершен
Швейцария
6'
Д. Шакири
31'
Д. Шакири
71'
Д. Шакири
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гондурас - Швейцария
87'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Шакири
Замена
Э. Нахар
️️️️
О. Гарсия
77'
76'
Замена
М. Ланг
️️️️
Г. Джака
73'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Й. Дрмич
71'
ГОЛ! 0:3!
Д. Шакири
Пас отдал
Й. Дрмич
Желтая карточка
Д. Паласиос
65'
Замена
М. Чавес
️️️️
Р. Эспиноза
46'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
К. Костли
40'
Травма
К. Костли
38'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шакири
Пас отдал
Й. Дрмич
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шакири
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гондурас
18
Ноэль Вальядарес
ВР
6
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Виктор Бернардес
ЦЗ
21
Брайан Бекелес
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
20
Хорхе Кларос
ЦП
8
Уилсон Паласиос
(К)
ЦП
14
Оскар Гарсия
ПП
11
Джерри Бенгтсон
ЦФ
13
Карло Костли
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
18
Адмир Мехмеди
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
11
Валон Бехрами
ОП
8
Гекхан Инлер
(К)
ОП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Гондурас
22
Донис Эскобер
ВР
1
Луис Лопес
ВР
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
7
Эмилио Исагирре
ЦЗ
14
Энди Нахар
ПЗ
23
Марвин Чавес
ОП
10
Марио Мартинес
ЦП
19
Луис Гарридо
ЦП
9
Джерри Паласиос
АП
16
Рони Мартинес
ЦФ
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-4-2
18
Вальядарес
6
Гарсия
3
Фигероа
5
Бернардес
21
Бекелес
15
Эспиноза
20
Кларос
8
Паласиос
14
Гарсия
13
Костли
11
Бенгтсон
4-3-1-1-1
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
22
Шер
20
Джуру
13
Родригес
10
Джака
11
Бехрами
8
Инлер
18
Мехмеди
23
Шакири
19
Дрмич
14
Гарсия
14
Нахар
14
Нахар
14
Гарсия
15
Эспиноза
23
Чавес
23
Чавес
15
Эспиноза
13
Костли
9
Паласиос
9
Паласиос
13
Костли
10
Джака
6
Ланг
6
Ланг
10
Джака
23
Шакири
15
Джемаили
15
Джемаили
23
Шакири
19
Дрмич
9
Сеферович
9
Сеферович
19
Дрмич
Остались в запасе
Гондурас
Швейцария
22
Донис Эскобер
ВР
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
16
Рони Мартинес
ЦФ
1
Луис Лопес
ВР
10
Марио Мартинес
ЦП
2
Осман Чавес
ЦЗ
7
Эмилио Исагирре
ЦЗ
19
Луис Гарридо
ЦП
Главный тренер
Луис Суарес
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
22
Донис Эскобер
ВР
4
Хуан Пабло Монтес
ЦЗ
16
Рони Мартинес
ЦФ
1
Луис Лопес
ВР
10
Марио Мартинес
ЦП
2
Осман Чавес
ЦЗ
7
Эмилио Исагирре
ЦЗ
19
Луис Гарридо
ЦП
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
21
Роман Бюрки
ВР
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
7
Транкильо Барнетта
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Луис Суарес
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Гондурас - Швейцария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Нестор Питана
(Корпус, Мисьонес)
Стадион:
Амазония
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 23:50 (прямая)
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