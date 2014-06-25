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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия - Непал
Индонезия - Непал: обзор матча 25 июня 2014
Индонезия
25.06.2014, среда, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Непал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Индонезия - Непал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 0
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1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
05.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
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Ирак
1 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
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