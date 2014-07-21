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июнь 2014
июль 2014
США. МЛС 2014
Ди Си Юнайтед
3 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Торпедо
2 : 0
Теута
Матч завершен
Гройтер Фюрт
2 : 0
Локомотив
Матч завершен
Дуйсбург
1 : 1
Бавария
Матч завершен
Динамо
2 : 0
Сингапур
Матч завершен
Суиндон Таун
0 : 1
Саутгемптон
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 11 тур
Флуминенсе
1 : 0
Сантос
Матч завершен
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
Крисиума
Матч завершен
Гойас
0 : 0
Спорт Ресифи
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 1 тур
Эсбьерг
0 : 1
Рандерс
Матч завершен