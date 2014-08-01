Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2014
август 2014
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 1 тур
Рубин
0 : 4
Спартак
Матч завершен
Россия. Кубок (2014/2015), 1/256 финала
Ротор
1 : 2
Астрахань
Матч завершен
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
Витязь
2 : 3
Черноморец
Матч завершен
4 : 1
Афипс
Матч завершен
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Дружба
Матч завершен
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ангушт
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 3 тур
Носта
0 : 2
КАМАЗ
Матч завершен
Волга
3 : 0
Спартак
Матч завершен
Динамо Киров
1 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Сызрань-2003
2 : 1
Челябинск
Матч завершен
Зенит-Ижевск
2 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 1 тур
ЦСКА (мол)
3 : 0
Матч завершен
Урал (мол)
0 : 2
Мордовия (мол)
Матч завершен
Арсенал Т (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 2 тур
Ворскла
1 : 2
Шахтер
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Академика
0 : 0
Депортиво
Матч завершен
Гвадалахара
0 : 1
Бавария
Матч завершен
Балингер
1 : 4
Ренн
Матч завершен
Боруссия Д
1 : 0
Кьево
Матч завершен
Борнмут
3 : 1
Суонси
Матч завершен
Норвич Сити
2 : 2
Сельта
Матч завершен
Спортинг
2 : 2
Лацио
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 2 тур
Остенде
0 : 2
Андерлехт
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 3 тур
Силькеборг
0 : 2
Сендерийск
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 18 тур
Лиллестрем
4 : 3
Бранн
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 2 тур
Славия
3 : 1
Баник
Матч завершен