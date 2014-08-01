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Расписание матчей 01-08-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
июль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
август 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
сентябрь 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-лига (2014/2015), 1 тур Таблица
1 августа, 20:00
Рубин
0 : 4
Спартак
Матч завершен
Россия. Кубок (2014/2015), 1/256 финала Таблица
1 августа, 18:00
Ротор
1 : 2
Астрахань
Матч завершен
1 августа, 18:00
1 : 2
Машук-КМВ
Матч завершен
1 августа, 18:00
Витязь
2 : 3
Черноморец
Матч завершен
1 августа, 18:00
4 : 1
Афипс
Матч завершен
1 августа, 18:00
Биолог-Новокубанск
1 : 2
Дружба
Матч завершен
1 августа, 19:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ангушт
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), 3 тур Таблица
1 августа, 17:00
Носта
0 : 2
КАМАЗ
Матч завершен
1 августа, 18:00
Волга
3 : 0
Спартак
Матч завершен
1 августа, 18:00
Динамо Киров
1 : 1
Рубин-2
Матч завершен
1 августа, 19:00
Сызрань-2003
2 : 1
Челябинск
Матч завершен
1 августа, 19:00
Зенит-Ижевск
2 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2014/2015), 1 тур Таблица
1 августа, 11:00
ЦСКА (мол)
3 : 0
Матч завершен
1 августа, 16:00
Урал (мол)
0 : 2
Мордовия (мол)
Матч завершен
1 августа, 18:00
Арсенал Т (мол)
2 : 1
Зенит (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2014/2015), 2 тур Таблица
1 августа, 20:00
Ворскла
1 : 2
Шахтер
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
1 августа, 00:05
Академика
0 : 0
Депортиво
Матч завершен
1 августа, 04:00
Гвадалахара
0 : 1
Бавария
Матч завершен
1 августа, 19:00
Балингер
1 : 4
Ренн
Матч завершен
1 августа, 20:30
Боруссия Д
1 : 0
Кьево
Матч завершен
1 августа, 22:30
Борнмут
3 : 1
Суонси
Матч завершен
1 августа, 22:45
Норвич Сити
2 : 2
Сельта
Матч завершен
1 августа, 23:45
Спортинг
2 : 2
Лацио
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015), 2 тур Таблица
1 августа, 22:30
Остенде
0 : 2
Андерлехт
Матч завершен
Дания. Суперлига (2014/2015), 3 тур Таблица
1 августа, 20:30
Силькеборг
0 : 2
Сендерийск
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 18 тур Таблица
1 августа, 21:00
Лиллестрем
4 : 3
Бранн
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2014/2015), 2 тур Таблица
1 августа, 22:15
Славия
3 : 1
Баник
Матч завершен
Россия
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