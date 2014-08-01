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Товарищеские матчи. Клубы
Спортинг - Лацио
Спортинг - Лацио: обзор матча 01 августа 2014
Спортинг
01.08.2014, пятница, 23:45
Товарищеские матчи
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спортинг - Лацио
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0
0
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0
0
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Информация о матче
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