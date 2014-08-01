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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак
Рубин - Спартак: обзор матча 01 августа 2014
Рубин
01.08.2014, пятница, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 4
Завершен
Спартак
26'
А. Дзюба
53'
А. Дзюба
74'
Д. Глушаков
89'
Л. Барриос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак
89'
Желтая карточка
Л. Барриос
89'
ГОЛ! 0:4!
Л. Барриос
88'
Замена
П. Яковлев
️️️️
Д. Глушаков
84'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
83'
Замена
Кариока
️️️️
Д. Комбаров
81'
Замена
Л. Барриос
️️️️
А. Дзюба
74'
ГОЛ! 0:3!
Д. Глушаков
Замена
М. Девич
️️️️
П. Могилевец
72'
64'
Желтая карточка
Х. Мануэль Инсаурральде
Замена
М. Оздоев
️️️️
М. Ливайя
54'
53'
ГОЛ! 0:2!
А. Дзюба
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
М. Канунников
️️️️
В. Дядюн
46'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Марко Ливайя
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
28
Павел Могилевец
ОП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
20
Сердар Азмун
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
2
Хуан Мануэль Инсаурральде
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
4
Ким Чельстрем
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
7
Джано
АП
8
Тино Коста
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Кариока
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
10
Лукас Барриос
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
4-2-2-2
1
Рыжиков
3
Набиуллин
90
Бурлак
4
Кверквелия
23
Кузьмин
15
Кисляк
28
Могилевец
10
Ливайя
61
Карадениз
17
Дядюн
20
Азмун
4-4-1-1
32
Ребров
18
Паршивлюк
2
Инсаурральде
30
Карлос
34
Макеев
8
Коста
4
Чельстрем
88
Глушаков
23
Комбаров
7
Джано
22
Дзюба
10
Ливайя
21
Оздоев
21
Оздоев
10
Ливайя
28
Могилевец
32
Девич
32
Девич
28
Могилевец
17
Дядюн
99
Канунников
99
Канунников
17
Дядюн
23
Комбаров
5
Кариока
5
Кариока
23
Комбаров
88
Глушаков
91
Яковлев
91
Яковлев
88
Глушаков
22
Дзюба
10
Барриос
10
Барриос
22
Дзюба
Остались в запасе
Рубин
Спартак
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Александр Фильцов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
21
Шота Бибилов
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
27
Ромуло
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Рубин - Спартак
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 19:45 (прямая)
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