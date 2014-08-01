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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Гвадалахара - Бавария
Гвадалахара - Бавария: обзор матча 01 августа 2014
Гвадалахара
01.08.2014, пятница, 04:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гвадалахара - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвадалахара
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Гвадалахара
- : -
23.11.2026
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25.10.2026
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Мексика. Лига МХ, 3 тур
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26.07.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
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31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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