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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Арсенал Т (мол) - Зенит (мол)
Арсенал Т (мол) - Зенит (мол): обзор матча 01 августа 2014
Арсенал Т (мол)
01.08.2014, пятница, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 1 тур
2 : 1
Завершен
Зенит (мол)
63'
Р. Салимов
65'
А. Закарлюка
82'
Е. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал Т (мол) - Зенит (мол)
Желтая карточка
А. Мингазов
90'
+2
Замена
Р. Изотов
️️️️
А. Золотой
90'
Замена
П. Борисов
️️️️
А. Закарлюка
90'
Желтая карточка
А. Закарлюка
88'
Замена
А. Юрчак
️️️️
В. Зотов
88'
82'
ГОЛ! 2:1!
Е. Марков
78'
Замена
С. Жалобков
️️️️
Д. Скопинцев
77'
Замена
А. Поникаров
️️️️
А. Гасилин
Замена
Р. Норматов
️️️️
А. Матренов
73'
68'
Замена
Д. Зуев
️️️️
Е. Серенков
66'
Замена
А. Макаров
️️️️
П. Назимов
ГОЛ! 2:0!
А. Закарлюка
65'
ГОЛ! 1:0!
Р. Салимов
63'
Замена
А. Мингазов
️️️️
А. Бабушкин
46'
46'
Замена
В. Ефимов
️️️️
П. Осипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал Т (мол)
30
Максим Кликин
ВР
37
Дмитрий Цуканов
ЦЗ
99
Александр Шмаров
ЦЗ
94
Александр Матренов
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
78
Антон Бабушкин
ЦП
57
Владислав Зотов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
42
Андрей Золотой
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
42
Данила Давиденко
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Павел Назимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Арсенал Т (мол)
61
Антон Ильин
ВР
80
Рустам Норматов
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
51
Алексей Юрчак
ЦП
98
Дмитрий Федченко
ЦП
97
Денис Скоролупов
ЦП
9
Роман Изотов
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
77
Даниил Зуев
ОП
13
Илья Кубышкин
ОП
98
Владислав Ефимов
ЦФ
82
Алексей Макаров
ЦФ
4-3-1-2
30
Кликин
37
Цуканов
94
Матренов
92
Налетов
99
Шмаров
78
Бабушкин
57
Зотов
17
Алфёров
5
Салимов
17
Закарлюка
42
Золотой
3-3-1-3
88
Рудаков
75
Ребенко
56
Яковлев
7
Скопинцев
73
Осипов
60
Серенков
42
Давиденко
10
Симонян
19
Гасилин
20
Марков
43
Назимов
78
Бабушкин
27
Мингазов
27
Мингазов
78
Бабушкин
42
Золотой
9
Изотов
9
Изотов
42
Золотой
94
Матренов
80
Норматов
80
Норматов
94
Матренов
17
Закарлюка
40
Борисов
40
Борисов
17
Закарлюка
57
Зотов
51
Юрчак
51
Юрчак
57
Зотов
7
Скопинцев
72
Жалобков
72
Жалобков
7
Скопинцев
60
Серенков
77
Зуев
77
Зуев
60
Серенков
19
Гасилин
7
Поникаров
7
Поникаров
19
Гасилин
73
Осипов
98
Ефимов
98
Ефимов
73
Осипов
43
Назимов
82
Макаров
82
Макаров
43
Назимов
Остались в запасе
Арсенал Т (мол)
Зенит (мол)
61
Антон Ильин
ВР
98
Дмитрий Федченко
ЦП
66
Александр Карасёв
ЦЗ
97
Денис Скоролупов
ЦП
13
Илья Кубышкин
ОП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
61
Антон Ильин
ВР
98
Дмитрий Федченко
ЦП
66
Александр Карасёв
ЦЗ
97
Денис Скоролупов
ЦП
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Арсенал Т (мол) - Зенит (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Певчев
(Курск)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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2025.11.07 17:10
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